Messa da parte la prima giornata di campionato, con il 2-2 subito in extremis a Marassi dal Genoa, per l’Inter è già tempo di concentrarsi sulla prossima sfida contro il Lecce. E arrivano buone notizie per Simone Inzaghi: c’è il rientro in gruppo di Piotr Zielinski. A parte hanno lavorato solamente De Vrij e Buchanan.

Foto: X inter