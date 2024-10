Inter, sorride Inzaghi: Barella regolarmente in gruppo

Buone notizie da Appiano per Simone Inzaghi: regolarmente in gruppo Nicolò Barella. Il centrocampista italiano ha recuperato e si avvia verso il regolare impiego in vista della sfida di domenica sera contro la Roma. Tajon Buchanan ha lavorato ancora a parte con l’intento di non forzare ancora dopo la guarigione da un infortunio importante. Attesi per domani gli ultimi calciatori rientranti dagli impegni con le rispettive Nazionali.

Foto: Instagram Azzurri