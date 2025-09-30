Inter-Slavia Praga, Stanek regala il gol a Lautaro e raddoppio di Dumfries: 2-0 all’intervallo

30/09/2025 | 21:46:41

L’Inter vince 2-0 la prima frazione di gioco con lo Slavia Praga a San Siro. I nerazzurri dominano in lungo e in largo il primo tempo. Decidono il gol di Lautaro, con assist di Stanek, che regala palla al centravanti argentino e da pochi passi scaraventa in rete il gol del vantaggio al 30′. Pochi minuti più tardi, al 34′, arriva anche la rete di Dumfries che raccoglie l’assist di un Thuram scatenato e raddoppia.

FOTO: X Inter