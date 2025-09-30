Inter-Slavia Praga, le curiosità: nerazzurri vincenti negli ultimi quattro incontri con squadre ceche

30/09/2025 | 12:42:48

Questa sera, alle 21:00, si giocherà il match di Champions League tra Inter e Slavia Praga.

Ecco alcune curiosità sulla partita:

-Lo Slavia Praga non ha mai vinto in trasferta contro squadre italiane.

–Cristian Chivu potrebbe diventare il quarto allenatore dell’Inter a vincere le sue prime due partite in Champions League.

-Quella contro lo Slavia sarà la terza sfida sotto l’egida della UEFA tra le due squadre: il precedente doppio confronto risale alla fase a gironi della stagione 2019/20, mentre prima di allora le squadre non si incrociavano da 81 anni.

-Nel lontano 1938, i nerazzurri persero addirittura 9-0 nel primo incontro tra le due formazioni, valido per i quarti della Coppa dell’Europa Centrale.

– L’Inter ha vinto le ultime quattro partite di Champions League contro avversarie provenienti dalla Repubblica Ceca.

Foto: X Inter