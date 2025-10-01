Inter-Slavia Praga: Lautaro segna e stabilisce un nuovo primato

01/10/2025 | 11:19:27

Ieri sera l’Inter ha superato lo Slavia Praga con un netto 3-0. Tra i protagonisti assoluti c’è Lautaro Martinez, autore di una doppietta che ha scritto nuovamente la storia del club. Il capitano nerazzurro ha segnato complessivamente 159 gol con la maglia dell’Inter, di cui 23 in Champions League, diventando il primo giocatore nella storia del club a segnare per sette partite consecutive in un’edizione della competizione.

Foto: Instagram Inter