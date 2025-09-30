Inter-Slavia Praga 3-0: Lautaro Martinez (doppietta) e Dumfries portano Chivu a punteggio pieno

30/09/2025 | 22:52:20

L’Inter tiene il passo in Champions League e si sbarazza 3-0 dello Slavia Praga a San Siro, doppietta di Lautaro Martinez e gol di Dumfries . I nerazzurri dominano in lungo e in largo la prima frazione di gioco. Decidono il gol di Lautaro, con assist di Stanek, che regala palla al centravanti argentino e da pochi passi scaraventa in rete il gol del vantaggio al 30′. Dopo pochi minuti, al 34′, arriva anche la rete di Dumfries che raccoglie l’assist di un Thuram scatenato e raddoppia. Nel secondo tempo non cambia lo spartito, con i nerazzurri di Chivu che restano in controllo totale e cercano il gol per chiudere la partita, che arriva al 65′, ancora con Lautaro Martinez. Thuram innesca di tacco Bastoni che serve perfettamente il Toro, 3-0 e partita chiusa a San Siro, i ragazzi di Chivu restano a punteggio pieno.

FOTO: X Inter