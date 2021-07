Inter, Simone Inzaghi in sede con lo staff. Domani conferenza stampa e via alla nuova stagione

Simone Inzaghi è a Milani per il suo primo giorno effettivo come tecnico dell’Inter. Per l’ex Lazio, che avrà il compito di sostituire Conte e difendere lo scudetto, meeting con staff e dirigenza per preparare la prossima stagione.

Il tecnico nerazzurro inizierà la sua avventura domani con la conferenza stampa. Poi si aggregheranno i calciatori non impegnati con le Nazionali per iniziare a lavorare, anche se bisognerà attendere diverse settimane per avere il gruppo al completo.

Occasione comunque domani per carpire le prime sensazioni del tecnico in vista di questa importante avventura.

Foto: Twitter Inter