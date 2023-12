Inter, si fermano De Vrij e Dumfries. La situazione

L’Inter passa per 3-0 in casa del Napoli grazie a un tris d’autore firmato Calhanoglu, Barella e Thuram. Ma per Simone Inzaghi arrivano anche due brutte notizie. Il tecnico nerazzurro è stato costretto a sostituire un suo difensore titolare, Stefan de Vrij, per un infortunio muscolare, e successivamente anche Denzel Dumfries sempre per problemi fisici. Il primo cambio è stato effettuato poco dopo il 15′ del primo tempo: al posto dell’olandese è entrato in campo Carlos Augusto, adattato nel ruolo di terzo di difesa. Nel secondo tempo, invece, Inzaghi è dovuto ricorrere a un’altra sostituzione forzata, quella di Dumfries. L’esterno olandese è uscito al 75′ a dopo essersi accasciato al suolo toccandosi la parte posteriore della coscia sinistra.

Foto: Instagram Inter