L’Inter perde Marcus Thuram per la trasferta di Bologna (domenica, ore 18). L’attaccante francese ha problemi agli adduttori che non gli consentiranno di esserci per una sfida molto delicata in chiave scudetto. Le sue condizioni verrano nuovamente valutate per capire se potrà essere a disposizione contro il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, ma intanto Thuram salta la prossima.

Foto: sito Inter