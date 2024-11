Inter, si ferma Pavard: problema muscolare e cambio obbligato

egola in casa Inter, infortunio per Benjamin Pavard. Il difensore francese ha accusato un problema muscolare contro il Lipsia in Champions League. Un guaio fisico che lo ha costretto al cambio a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Al suo posto è entrato Bisseck. Per Pavard un risentimento ai flessori della coscia sinistra con il giocatore dell’Inter che è andato a terra appena ha sentito la fitta e poi ha chiesto il cambio.