Brutte notizie in avvio di gara a San Siro per Simone Inzaghi. Dopo appena 15′ il tecnico nerazzurro ha dovuto compiere la prima sostituzione per l’infortunio di Benjamin Pavard. Il difensore francese ha alzato bandiera bianca per un problema alla caviglia sinistra. Al suo posto Bisseck. Ora attesa per i controlli del caso in vista della gara d’andata contro il Barcellona.

Foto: Instagram Pavard