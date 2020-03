Inter, si ferma Moses

In casa Inter si è fermato Victor Moses a causa di un risentimento muscolare. Nella settimana di Napoli-Inter, Conte potrebbe non contare sull’esterno nigeriano. Il club nerazzurro, infatti, ha comunicato con una nota ufficiale l’esito degli esami strumentali al quale il giocatore è stato sottoposto in mattinata:

Victor Moses è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica alla coscia sinistra.

Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare, il giocatore verrà rivalutato nei prossimi giorni.

Foto: Twitter Inter FC