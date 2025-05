Inter, si ferma Mkhitaryan. Lavorano a parte Lautaro e Frattesi

09/05/2025 | 16:12:04

L’Inter si prepara alla partita di Serie A contro il Torino e non mancano gli acciaccati per mister Simone Inzaghi. Pavard prosegue il percorso di recupero dal problema alla caviglia. Lautaro Martinez ha accusato una lieve riacutizzazione dell’elongazione ai flessori della coscia sinistra e ha svolto lavoro differenziato. Anche Mkhitaryan si è allenato a parte a causa di un affaticamento alla muscolatura anteriore della coscia destra. Frattesi, invece, è stato fermato da un problema al muscolo obliquo dell’addome ed è da valutare per la partita con i granata di Vanoli.

Foto: Instagram Mkhitaryan