Inter, si ferma Marcus Thuram. Affaticamento muscolare per l’attaccante

18/06/2025 | 21:24:12

Problemi in casa Inter per quanto riguarda le condizioni di Marcus Thuram. L’attaccante francese, infatti, si è fermato per un leggero affaticamento muscolare ai flessori in occasione dell’allenamento svolto post-Monterrey.

Da valutare le sue condizioni in vista della seconda gara del girone, che vedrà i nerazzurri sfidare l’Urawa.

Foto: Instagram Thuram