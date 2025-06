Inter, si ferma Dumfries: affaticamento muscolare

16/06/2025 | 21:30:26

Denzel Dumfries salterà l’esordio dell’Inter nel Mondiale per Club contro i messicani del Monterrey (mercoledì notte alle 3 italiane). L’esterno olandese dell’Inter ha infatti accusato un affaticamento muscolare all’adduttore nell’allenamento odierno e le sue condizioni dovranno essere rivalutate nelle prossime ore per capire la reale portata del problema. Una piccola tegola per Chivu che già aveva da affrontare diversi problemi, specie nel reparto offensivo. Lo stop di Dumfries dovrebbe così portare a questo punto al debutto in nerazzurro del neo-acquisto brasiliano Luis Henrique che in questi giorni ha ben impressionato il nuovo allenatore nerazzurro.

Foto: Instagram Dumfries