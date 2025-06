Inter, si ferma Calhanoglu: risentimento al soleo della gamba destra

Preoccupazione in casa Inter per le condizioni di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco si è sottoposto ieri a una risonanza magnetica alla gamba destra, a Seattle, dove la squadra si trova in ritiro per preparare il Mondiale per Club. Come comunicato ufficialmente dal club nerazzurro, gli esami hanno evidenziato un risentimento al soleo della gamba destra. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni per capire i tempi di recupero.