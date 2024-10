Inter, si ferma Calhanoglu. Al suo posto Frattesi

Problemi in casa Inter dopo pochi minuti dalla gara contro la Roma. Al 9′ si ferma Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco si tocca la coscia per un problema, evidentemente muscolare. Il turco prova a resistere ma al 12′ deve dare forfait. Al suo posto entra Frattesi. Le condizioni del turco vanno valutate in vista del tour de force che attende l’Inter, mercoledì in Champions contro lo Young Boys e poi domenica il derby d’Italia contro la Juventus.

Foto: Instagram Inter