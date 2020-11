Inter, si ferma Brozovic: positivo al Covid-19

Brutte notizie in casa Inter in arrivo dalla Croazia. La Nazionale croata, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che Marcelo Brozovic è risultato positivo al Covid-19. Questo il comunicato: “I risultati del test hanno mostrato due risultati positivi, per il membro della squadra nazionale Marcelo Brozović e un membro dello staff della squadra nazionale. L’Inter è stata informata.”

ℹ️ Rezultati dodatnog testiranja hrvatske reprezentacije na SARS-CoV-2 pokazali su dva pozitivna nalaza, Marcelu Brozoviću i članu šireg stožera, kod kojeg je izgledno da se radi o pozitivnom nalazu uslijed stare infekcije (produljena pozitivnost). ➡️ https://t.co/RrSg92XQd4 — HNS (@HNS_CFF) November 13, 2020

Foto: twitter Inter