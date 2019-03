Inter, si ferma Brozovic: il croato costretto a chiedere il cambio

L’ennesima tegola in casa Inter si chiama Marcelo Brozovic. Il croato è stato costretto ad issare bandiera bianca al 41′ del primo tempo del match contro la SPAL. Per il centrocampista si tratta di un risentimento ai flessori della coscia destra che gli ha impedito di proseguire la sfida. Ora Spalletti deve incrociare le dita e sperare di poter recuperare Brozovic per il ritorno di Europa League contro il Francoforte o almeno per il derby contro il Milan.

Foto: Twitter ufficiale Inter