Inter, si ferma anche Correa: giocherà Taremi in finale di Supercoppa

Non solo Marcus Thuram, problemi anche per Joaquin Correa in vista della finale di Supercoppa contro il Milan. I due attaccanti non hanno partecipato all’allenamento di gruppo qui nel centro dell’Al-Riyadh Club, casa nerazzurra a Riad. Sia per il francese sia per l’argentino lievemente affaticato oggi soltanto terapie e una seduta a parte. Entrambi, però, dovrebbero essere in panchina domani nella finale di Supercoppa contro il Milan.

Foto: Instagram Inter