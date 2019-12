Inter show: poker al Genoa con doppio Lukaku, Esposito e Gagliardini. Conte in vetta con la Juve

Continua il testa a testa tra l’Inter e la Juve, che chiudono l’anno appaiate in testa alla classifica con 42 punti. I nerazzurri di Conte schiantano il Genoa con un sonoro 4-0: protagonisti del sabato nerazzurro Lukaku e il baby Esposito, in campo dal 1’ al posto dello squalificato Lautaro. Doppietta per l’attaccante belga (12 in campionato), primo gol in A (su rigore) per il giovanissimo azzurro. Di Gagliardini, invece, la rete del momentaneo 2-0. Poker nerazzurro a San Siro, tracollo Genoa: per Thiago Motta l’esonero è dietro l’angolo.

Sampdoria-Juventus 1-2 (Caprari – Dybala, Ronaldo)

Fiorentina-Roma, venerdì 20 dicembre 1-4 (Badelj – Dzeko, Kolarov, Pellegrini, Zaniolo)

Udinese-Cagliari, sabato 21 dicembre 2-1 (De Paul, Fofana – Joao Pedro)

Inter-Genoa, sabato 21 dicembre 4-0 (Lukaku 2, Gagliardini, Esposito)

Torino-Spal, sabato 21 dicembre, ore 20.45

Atalanta-Milan, domenica 22 dicembre, ore 12.30

Lecce-Bologna, domenica 22 dicembre, ore 15.00

Parma-Brescia, domenica 22 dicembre, ore 15.00

Sassuolo-Napoli, domenica 22 dicembre, ore 20.45

Lazio-Hellas Verona, mercoledì 5 febbraio 2020

CLASSIFICA: Inter, Juve 42; Lazio 36; Roma 35; Cagliari 29; Atalanta 28; Parma 24; Napoli, Torino, Milan 21; Verona, Bologna, Sassuolo 19; Udinese 18; Fiorentina 17; Lecce, Sampdoria 15; Brescia 13; Genoa 11; Spal 9.

Foto: sito ufficiale Inter