Inter show: poker al Cagliari con doppio Lautaro, Sanchez e Calhanoglu. Nerazzurri in vetta solitaria

L’Inter travolge il Cagliari con un netto 4-0 e vola in testa alla classifica. Vantaggio iniziale di Lautaro Martinez al 29′: calcio d’angolo perfetto battuto da Calhanoglu, l’attaccante argentino stacca di testa e supera Cragno. Un vantaggio meritato per la squadra di Inzaghi che ha avuto in mano il pallino del gioco per tutto il corso della prima frazione di gioco. Nel finale lo stesso Lautaro fallisce dal dischetto il raddoppio. Nella ripresa si continua sullo stesso ritmo del primo tempo e al 50′ arriva il 2-0: giocata fantastica di Barella, trovato in area Sanchez e girata al volo del cileno. Il tris arriva con un’altra magia, questa volta di Calhanoglu che da fuori area calcia sotto l’incrocio. Due minuti più tardi il poker porta ancora il nome di Lautaro. Il Cagliari non è mai riuscito ad impensierire Handanovic. Altra grande prova di forza dell’Inter che approfitta dei passi falsi di Milan e Napoli per conquistarsi la vetta. Inzaghi&Co ora comandano la Serie A con 40 punti.

FOTO: Instagram Inter