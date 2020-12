Inter-Shakhtar: le formazioni ufficiali

L’Inter cerca i tre punti contro lo Shakhtar per sperare di passare agli ottavi di Champions League: ecco le formazioni. Servirà, inoltre, che Real Madrid–Borussia Mönchengladbach non finisca in pareggio. Conte è riuscito a recuperare in extremis Barella, che stringerà i denti dopo il problema alla caviglia dei giorni scorsi.

INTER (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All.: Conte

SHKHTAR (4-2-3-1) – Trubin; Dodô, Bondar, Vitao, Matvienko; Stepanenko, Kovalenko; Tete, Marlos, Taison; Maycon. All.: Luis Castro

Foto: sito ufficiale Inter