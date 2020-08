Inter-Shakhtar, Lautaro Martinez: “Abbiamo dimostrato di essere pronti per la finale”

Intervenuto nel postpartita di Inter-Shakhtar, il “Toro” dell’Inter Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Sky Sport della vittoria della squadra di Conte: “E’ una notte incredibile. L’abbiamo sognata e abbiamo dimostrato di essere pronti per la finale. C’è stato un momento in cui non ero al massimo e le reti di stasera dimostrano che insieme siamo una squadra”.

Lautaro Martinez parla anche della doppietta: “Dedico i gol a mia moglie, alla mia famiglia e ai futuri bambini che nasceranno”.

Foto: Twitter Inter