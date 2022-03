Inter, serata di festa al Meazza: prima della Salernitana premiati i nuovi ingressi in Hall of Fame

Domani sera l’Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo contro la Salernitana in una delicata sfida che aprirà la prossima giornata di Serie A: i nerazzurri sono reduci da un periodo non felice ed hanno necessariamente bisogno di punti per mantenere vive le ambizioni tricolore. Prima della gara, in ogni caso, il Meazza sarà teatro della premiazione di Gianluca Pagliuca, Marco Materazzi, Wesley Sneijder e Samuel Eto’o, i quattro ex calciatori della Beneamata che in questa stagione sono entrati nella Hall of Fame del club.

In occasione della cerimonia verrà assegnato anche un premio speciale per Peppino Prisco, avvocato e storico vicepresidente del club, che verrà consegnato nelle mani del figlio Luigi Maria.

Foto: Twitter Inter