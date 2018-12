Inter, senti Piqué: “Tottenham? Giocheremo per vincere, lo dimostra la nostra storia”

Gerard Piqué, difensore spagnolo del Barcellona, ha parlato della gara di Champions League contro il Tottenham rassicurando l’Inter di Luciano Spalletti: “Tottenham? Giocheremo per vincere, come sempre, lo dimostra la nostra storia. Non vogliamo interrompere la striscia di risultati delle ultime gare e – afferma come riporta Tuttosport – vogliamo mantenere la nostra porta inviolata. Noi di certo faremo la nostra partita, provando a vincerla”.

Foto: sito ufficiale Barcellona