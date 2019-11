Inter, senti Lazaro: “Sogno lo scudetto. Conte? Ecco cosa mi ha detto”

Valentino Lazaro, laterale dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni direttamente dal ritiro dell’Austria. Queste le sue parole riportate da Laola1.at: “Conte? Mi ha detto che avrei avuto le mie chance, ho aspettato e contro il Bologna è andata bene, come del resto a Dortmund. In questi casi bisogna saper aspettare. Sfida alla Juventus per lo scudetto? Sarà una corsa emozionante: siamo entrambe scappate in avanti, ma penso che la cosa giusta sia continuare a pensare partita dopo partita. Il titolo? Certo, lo sogno, sarebbe speciale”, ha confessato Lazaro.

Foto: sito ufficiale Inter