Inter, senti Lautaro: “Icardi? Lo vogliamo in campo, ma decide…”

Queste le parole Lautaro Martinez ai microfoni di Sky Sport dopo Eintracht Francoforte-Inter: “E’ stata una partita dura, loro hanno corso e pressato molto bene. Siamo stati bravi a fare il nostro lavoro, avremmo dovuto segnare per essere più tranquilli, ma lo faremo in casa. Il rigore? Sono decisioni del mister, in campo Brozovic ha detto che si sentiva sicuro. Ora dobbiamo alzare la testa, sono cose che succedono in campo. Icardi? Mauro è importante per noi, lo dico sempre. Ma dipende da lui, da chi lo gestisce e dall’Inter che lavora per questo. Noi vogliamo averlo in campo, siamo i suoi compagni. Ma è un suo problema e decide lui”, ha chiuso Lautaro.

Foto: Twitter ufficiale Inter