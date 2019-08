Inter, senti Kovac: “Interesse per Perisic? Qualcuno arriverà”

Ivan Perisic è uno dei pezzi grossi che possono salutare l’Inter già in questa finestra di mercato, il Bayern Monaco, come vi abbiamo detto ieri, la candidata principale al suo acquisto. Normale dunque che in conferenza stampa venga chiesto al tecnico dei bavaresi Nico Kovac un suo commento a riguardo. Questa la sua risposta: “Ho letto poco, non so chi abbia detto cosa. Quello che so è che prima di comprare pensiamo a quello di cui abbiamo bisogno, la decisione deve essere unanime. E lo stesso vale per i giocatori in uscita. Non faccio nomi, dico solo che i nostri dirigenti sono al lavoro, quindi sono certo che arriverà qualcuno prima del 2 settembre”.

Foto: SportBild