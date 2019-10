Inter, senti Icardi: “Psg miglior squadra in cui abbia giocato”

“Il Psg è la miglior squadra in cui ho giocato”, parola di Mauro Icardi. L’attaccante argentino, ex Inter, ha parlato così ai microfoni di Canal+ dopo la vittoria contro il Marsiglia, partita nella quale ha segnato una doppietta: “Il Psg è la squadra più forte per cui ho giocato, mi trovo molto bene qui e c’è una buona chimica con i compagni. Venendo qui sapevo che avrei dovuto segnare dei goal. Questo è quello che ho sempre fatto ed è quello che volevo fare qui. Ho giocato con alcuni giocatori davvero fantastici, ma questa è chiaramente la migliore squadra in cui ho giocato”, ha chiuso Icardi.

Foto: Twitter ufficiale Psg