Inter, sempre più Khalaili. Gli ultimi aggiornamenti

08/07/2026 | 22:15:01

L’Inter è sempre più vicina ad Anan Khalaili. E’ una no-stop, il club nerazzurro è in contatto diretto con l’USG, la voglia è quella di chiudere entro la fine di questa settimana. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, l’Inter è arrivata a 27 milioni tra parte fissa e bonus, c’è una distanza di tre milioni e Khalaili vuole i nerazzurri, unico calciatore che l’Inter sta trattando da giorni per coprire quel ruolo.

foto insta khalaili