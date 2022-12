Sei gol per l’Inter contro lo Gzira United nella prima amichevole in terra maltese: finisce 6-1. A segno Bellanova, Asllani, Calhanoglu, Gosens, Dimarco e Mkhitaryan. I nerazzurri di Simone Inzaghi torneranno in campo mercoledì sera per l’amichevole di caratura internazionale contro il Salisburgo.

Foto: Instagram Inter