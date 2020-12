Inter, segna un italiano (Darmian) su assist di un connazionale. Non succedeva dal 2008

Il vantaggio iniziale dell’Inter è arrivato grazie a Matteo Darmian su assist di Gagliardini, un gol importantissimo per i nerazzurri che vale anche a livello statistico. Infatti, come riportato da Opta, era dal novembre del 2008 che un giocatore italiano dell’Inter non segnava su assist di un connazionale in Champions League. L’ultima volta nella gara contro l’Anorthosis Famagosta grazie al gol di Materazzi con assist di Mario Balotelli.

Foto: twitter personale Darmian