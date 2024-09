Inter, scelto Taremi accanto a Thuram. Panchina per Lautaro

L’Inter stasera esordirà in Champions e non sarà una passeggiata di salute in casa del Manchester City. Dopo le indiscrezioni della tarda serata di ieri, emerge sempre più la concreta possibilità di schierare Taremi fin dal primo minuto accanto a Thuram. Panchina per Lautaro Martinez in ritardo di condizione dopo i recenti impegni in Copa America e prevedibilmente risparmiato per il derby di domenica sera.

Foto: Instagram Inter