Inter-Sassuolo, le ultime sulle probabili formazioni

Dopo la vittoria contro la Samp, l’Inter cerca il bis nella sfida contro il Sassuolo, in programma domani alle 19:30 al Meazza. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Conte sembra intenzionato a riproporre quasi in gli 11 titolari visti contro la Samp, con Handanovic in porta, la linea a tre formata da Skriniar, De Vrij e Bastoni, Barella in mediana, Young a sinistra e Christian Eriksen alle spalle di Lukaku e Lautaro Martinez. Moses e Borja Valero si candidano per far respirare Candreva e Gagliardini. Solito 4-2-3-1 per De Zerbi: tra i pali Consigli, in difesa Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; in mediana Locatelli e Obiang, poi il terzetto Berardi-Djuricic e Boga alle spalle dell’unica punta Caputo.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses (Candreva), Barella, Borja Valero (Gagliardini), Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi.

