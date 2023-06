Inter, sarà Paramount+ il main sponsor sulle maglie contro Torino e Manchester CIty

Sarà Paramount+ il nuovo main sponsor dell’Inter che esordirà con grande probabilità già nella gara di domani pomeriggio contro il Torino e accompagnerà i nerazzurri anche nella finale di Istanbul contro il Manchester City. Di seguito il tweet pubblicato dalla società nerazzurra: “Paramount+ nuovo Jersey Partner dei nerazzurri: un accordo storico per puntare sempre più a un mercato globale. Il logo ParamountPlusIT sarà già sulla maglia nerazzurra per Torino-Inter e accompagnerà la squadra in Manchester City-Inter”.

Foto: Instagram Inter