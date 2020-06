Inter-Samp, le ultimissime sulle probabili formazioni

Inter-Sampdoria è l’ultimo match del fine settimana, valido per il recupero della 25esima giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 21.45, andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Conte conferma il 3-4-1-2 visto contro il Napoli in Coppa Italia ma con qualche variante negli interpreti. In difesa, davanti a capitan Handanovic, spazio a Skrinar, De Vrij e Bastoni (in vantaggio su Godin). Sulle corsie laterali ecco Candreva e Young, poi in mezzo al campo Barella e Gagliardini (che prende il posto dell’infortunato Brozovic), con Eriksen alle spalle della coppia d’attacco Lautaro-Lukaku. Consueto 4-4-2 per Ranieri, che lancia Ramirez e Gabbiadini in attacco in campo dal primo minuto. Alle loro spalle il quartetto composto da Depaoli, Linetty, Ekdal e Jankto, poi in difesa agiranno Bereszynski, Yoshida, Tonelli e Murru.

INTER-SAMP, PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; R.Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Murru; Depaoli, Linetty, Ekdal, Jankto; Ramirez, Gabbiadini. All. Ranieri

Foto: Twitter ufficiale Inter