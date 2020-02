Inter-Samp, le ultimissime sulle probabili formazioni

Archiviata l’Europa League, l’Inter si rituffa nel campionato. La squadra nerazzurra, chiamata a reagire al successo della Juve, domani sera ospita a San Siro la Samp. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Conte dovrà fare ancora a meno di Handanovic: in porta ci sarà Padelli, mentre in difesa, oltre ai soliti De Vrij e Skriniar, dovrebbe tornare Bastoni dal 1′ (favorito su Godin). Sulle fasce Candreva–Young, in mezzo al campo Brozovic e Barella, poi Eriksen (in vantaggio su Vecino) alle spalle di Lautaro Martinez e Lukaku. Consueto 4-4-2 per Ranieri: tra i pali Audero, linea difensiva composta da Bereszynski, Colley, Yoshida e Augello; in mediana spazio a Ekdal e Linetty, mentre sulle corsie laterali agiranno Depaoli e Jankto. In attacco la coppia Quagliarella–Gabbiadini.

Inter-Samp, le probabili formazioni:

INTER (3-4-1-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Young; Eriksen (Godin); Lautaro, Lukaku. All: Conte

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Depaoli, Ekdal, Linetty, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. All: Ranieri

Foto: Twitter ufficiale Inter