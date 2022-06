Inter, Sacchi: “I nerazzurri hanno la rosa migliore, Lukaku può spostare gli equilibri”

Il ritorno di Lukaku all’Inter è stato preso da tutti con grande stupore, soprattutto per le modalità in cui sta avvenendo. Anche Arrigo Sacchi ha espresso il suo parere. Per l’ex tecnico del Milan e della Nazionale, i nerazzurri stanno allestendo la miglior rosa del campionato.

Queste le sue parole “Lukaku sposta gli equilibri, lo ha già dimostrato, perché non lo dovrebbe fare ancora? Ha pochissimi difetti ed è micidiale soprattutto nell’uno contro uno. L’Inter è la squadra con maggiore qualità della Serie A e il ritorno del belga è importante, prima di tutto perché lo desiderava lui. Anche se non avranno più Perisic, hanno comprato Gosens che può essere utile allo stesso modo anche se con caratteristiche diverse. Poi confesso che se fossi l’Inter terrei anche Dzeko, che è diverso da Lukaku e Lautaro e potrebbe rivelarsi molto utile”.