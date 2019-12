Inter-Roma, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani sera alle 20.45 a San Siro andrà in scena il big match tra Inter e Roma. La squadra di Antonio Conte, capolista della Serie A, è reduce dalla vittoria sulla Spal, così come i giallorossi di Paulo Fonseca, usciti vincitori per 3-1 dalla trasferta di Verona contro l’Hellas. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Pochi dubbi per Conte, ancora alle prese con l’emergenza infortuni. In difesa, davanti ad Handanovic, dovrebbero giocare D’Ambrosio, Skriniar e De Vrij. In mediana scelte quasi scontate con Vecino, Brozovic e Borja Valero (ma occhio alla possibile sorpresa Asamoah), sulle fasce Candreva e Biraghi. Davanti la consueta coppia del gol formata da Lukaku e Lautaro Martinez. Fonseca recupera Dzeko, che ha smaltito dall’attacco influenzale e dovrebbe partire dal 1′ al centro dell’attacco. A supporto del bosniaco pronti Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan, con quest’ultimo favorito su Perotti. In porta il solito Pau Lopez, linea difensiva composta da Spinazzola, Smalling, Mancini e Kolarov, mentre in mediana agiranno Diawara e Veretout.

INTER-ROMA, PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij; Candreva, Borja Valero, Brozovic, Vecino, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca