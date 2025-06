Inter-River Plate, scintille nel finale: Dumfries e Montiel accendono la rissa

26/06/2025 | 09:32:01

Il Mondiale per Club si conferma palcoscenico caldo, e il finale di Inter‑River Plate lo dimostra in pieno. Dopo una gara combattuta e spesso ruvida, i nervi saltano nel recupero e il protagonista, suo malgrado, è ancora una volta Gonzalo Montiel. L’esterno argentino, già ammonito, interviene in maniera scomposta su Denzel Dumfries in piena fascia, a palla lontana: l’arbitro non ha dubbi e gli mostra il secondo cartellino giallo, che si traduce in rosso. Ma la vera miccia scatta pochi secondi dopo: Dumfries, spazientito e infastidito dall’ennesimo fallo subito, si alza e affronta Montiel faccia a faccia. Da lì il parapiglia è immediato. Acuña interviene per difendere il compagno, gli animi si surriscaldano, e da entrambe le panchine si riversano in campo dirigenti, giocatori e staff. Si sfiora la rissa vera e propria, con Marcos Acuña che sembra addirittura rincorrere Dumfries dopo il triplice fischio, mentre Bastoni e Lautaro cercano di riportare la calma. Una scena che macchia un finale in cui l’Inter aveva solo da gestire il doppio vantaggio maturato con Esposito e Bastoni, ma che racconta anche di una tensione accumulata da parte del River, forse consapevole dell’eliminazione imminente. La reazione di Montiel, però, è sintomatica: nervosismo, frustrazione e una gestione completamente sbagliata dell’ultimo quarto d’ora da parte degli argentini. La FIFA valuterà ora eventuali sanzioni, ma resta l’immagine di un finale incandescente.

Foto: instagram Montiel