Inter, risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra per Luis Henrique

24/04/2026 | 15:10:33

Problema in casa Inter, si ferma Luis Henrique. L’esterno brasiliano ha infatti riportato un risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra e dovrà restare ai box per almeno 10-15 giorni. Ad annunciarlo è stato il club nerazzurro con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.

Il comunicato dell’Inter: “Luis Henrique si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.

Foto: sito Inter