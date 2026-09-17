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Inter, risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra per Stones. Il comunicato

17/09/2026 | 12:23:28

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L’Inter perderà per diverso tempo John Stones. Il difensore inglese, uscito anzitempo nella vittoria contro l’Udinese, salterà gli impegni con la Nazionale inglese.

Il comunicato dell’Inter: “John Stones si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.

Foto: Sito Inter