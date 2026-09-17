Inter, risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra per Stones. Il comunicato
17/09/2026 | 12:23:28
L’Inter perderà per diverso tempo John Stones. Il difensore inglese, uscito anzitempo nella vittoria contro l’Udinese, salterà gli impegni con la Nazionale inglese.
Il comunicato dell’Inter: “John Stones si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.
Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.
Foto: Sito Inter