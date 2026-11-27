Inter, risentimento al quadricipite della coscia per Bastoni. Il report

27/11/2026 | 14:50:29

Tegola in casa Inter. Gli esami a cui si è sottoposto Alessandro Bastoni, infortunatosi durante il primo tempo della sfida di Champions contro lo Stoccarda, hanno evidenziato un risentimento al quadricipite della coscia. Lo stop del difensore dovrebbe essere di circa venti giorni. Il report: “Alessandro Bastoni si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al quadricipite della coscia sinistra”.

Foto: Instagram Bastoni