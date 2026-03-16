Inter, risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra per Mkhitaryan

16/03/2026 | 14:45:44

Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni, certa la sua assenza domenica contro la Fiorentina, la sosta per le Nazionali sarà utile per poter provare a recuperarlo per il match di Pasqua contro la Roma.

Foto: sito Inter