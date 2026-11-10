TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Inter, risentimento ai flessori per Bonny. Il report

10/11/2026 | 15:05:35

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

L’esito degli esami a cui si è sottoposto Ange-Yoan Bonny hanno evidenziato un risentimento ai flessori. L’ivoriano era stato inizialmente inserito nella lista dei convocati del CT Hervé Renard per gli impegni contro il Gambia nell’African Nations Cup, ma l’infortunio lo ha tenuto a Milano. Il report dell’Inter: “Ange-Yoan Bonny si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra”.

Foto: Instagram Bonny