Inter, risentimento ai flessori per Bonny. Il report

10/11/2026 | 15:05:35

L’esito degli esami a cui si è sottoposto Ange-Yoan Bonny hanno evidenziato un risentimento ai flessori. L’ivoriano era stato inizialmente inserito nella lista dei convocati del CT Hervé Renard per gli impegni contro il Gambia nell’African Nations Cup, ma l’infortunio lo ha tenuto a Milano. Il report dell’Inter: “Ange-Yoan Bonny si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra”.

Foto: Instagram Bonny