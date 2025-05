Inter, rifinitura in vista del Barcellona: Lautaro in gruppo

05/05/2025 | 17:00:38

Erano i grandi dubbi della vigilia: Lautaro Martinez e Benjamin Pavard sono scesi in campo con i compagni per la seduta in vista del Barcellona. Simone Inzaghi ne aveva parlato in conferenza stampa poche ore fa: “Dovranno dirmi loro le sensazioni”. Entrambi i calciatori hanno svolto una prima parte di riscaldamento personalizzata per aggregarsi successivamente ai compagni. Adesso i nerazzurri svolgeranno la seduta e poi sarà il tecnico a fare le valutazioni del caso. Da segnalare anche che Davide Frattesi non parteciperà alla seduta per via precauzionale dopo una botta rimediata contro l’Hellas Verona.

Foto: Instagram Lautaro