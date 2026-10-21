Rat: “Mkhitaryan il calciatore più professionale che abbia mai visto”

21/10/2026 | 09:50:24

Razvan Rat parla in un’ intervista alla Gazzetta dello Sport, dello Shakhtar Donetsk e lo fa alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Inter. L’ex difensore romeno, oggi membro del consiglio di amministrazione del Genoa, ha condiviso ricordi, aneddoti e considerazioni sui protagonisti del calcio europeo, soffermandosi in particolare su Cristian Chivu, suo compagno di nazionale per dieci anni, e su Henrikh Mkhitaryan, con cui ha condiviso l’esperienza in Ucraina.

Il racconto parte dallo Shakhtar guidato da Mircea Lucescu, capace di conquistare la Coppa UEFA nel 2009. “Quello è stato il miglior periodo della mia carriera: con lo Shakhtar ho vinto 17 titoli e giocato costantemente in Europa, quello che sognavo da bambino oltre alla nazionale”, ha raccontato Rat. Una squadra ricca di talento, nella quale il tecnico romeno riuscì a valorizzare anche i tanti brasiliani. “A nessuno di questi piaceva difendere, ma il mister ripeteva a tutti una sola frase: ‘Chi non difende, non gioca’. Nessuna distinzione”.

Tra i ricordi più significativi c’è quello legato a Mkhitaryan, oggi ancora protagonista con la maglia nerazzurra. Rat lo descrive come un professionista esemplare: “Il calciatore più professionale che io abbia mai visto. Se dovessi descriverlo in una parola, direi ‘efficiente’”. E aggiunge un particolare sulle sue abitudini quotidiane: “Ogni dettaglio per lui era fondamentale: sveglia alle 8 del mattino, luce spenta alle 22. Mi ha insegnato l’importanza del riposo, perché durante i ritiri avevamo le camere vicine”.

Spazio poi al rapporto con Chivu, oggi allenatore dell’Inter. I due hanno condiviso dieci anni in nazionale e Rat era convinto già allora che il suo ex compagno avrebbe potuto intraprendere una carriera importante in panchina. “Per me era chiaro già all’epoca che sarebbe diventato un grande allenatore. Sta dimostrando le sue qualità, ha ottime prospettive, è disciplinato e intelligente”. Poi il confronto caratteriale: “Abbiamo giocato insieme 10 anni: dei due, lui era quello calmo, io quello più rabbioso”. Rat sottolinea anche la capacità di Chivu di leggere rapidamente le situazioni: “Oggi capisce il gioco rapidamente, reagisce bene, prende sempre la decisione più corretta nel minor tempo possibile”.

Infine, l’ex difensore ha parlato della sua presenza a San Siro per Inter-Shakhtar e del legame con entrambe le realtà. “Sarò a San Siro, però non saprò per chi esultare. Posso parlare del mio passato in Ucraina o della mia amicizia con Chivu, ma nel mio presente e nel mio cuore c’è… il Genoa”. Rat ha anche smentito le indiscrezioni su presunte tensioni con Daniele De Rossi: “Articoli acchiappa-click. Non esiste. Tra me ed il mister non c’è mai stata alcuna tensione, si tratta di un’operazione costruita da fuori per intricare le dinamiche interne. Io ho sempre appoggiato Daniele e non ho mai interferito nelle sue decisioni. Mai successo nulla. Siamo amici e colleghi di lavoro”.

Foto: Instagram Mkhitaryan