L’Inter sfiora la vittoria di prestigio in amichevole, allo Stamford Bridge in casa del Chelsea. Finisce 1-1 il test precampionato, con i nerazzurri avanti con Marcus Thuram nel primo tempo, vicini più volte al raddoppio, poi raggiunti al 90′ da un gol di Ugochukwu. Un buon test per la compagine di Inzaghi dopo l’ultima sconfitta sorprendente.

Foto: Instagram Inter