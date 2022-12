Inter, quattro gol al Salisburgo. Doppietta di Mkhitaryan

L’Inter non sbaglia la seconda amichevole. Sono quattro le reti dei neroazzurri ai danni del Salisburgo. Il successo è stato convincente. Mkhitaryan trova la doppietta, nel primo tempo a segno anche Acerbi che di testa insacca la palla perfetta di Chalanoglu e insacca l’estremo difensore del Salisburgo. L’ultima rete del match la sigla il giovane Carboni. L’Inter affronterà il 17 dicembre il Betis, dove troverà i rientri in squadra di Lukaku e Onana altra sfida di alto livello in cui la squadra di Inzaghi dovrà rispondere presente per iniziare il 2023 nei migliori dei modi.

Foto: Instagram Inter